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Массовые проверки водителей пройдут в Красноярске в уик-энд

На 4-дневных выходных в Красноярске и пригороде инспекторы ГИБДД проведут несколько рейдов, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения.

Источник: РИА "Новости"

Особое внимание будет уделено аварийно-опасным участкам и местам, приближенным к увеселительным заведениям.

Так, в краевом центре пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. В полиции отмечают, что с начала года в городе произошло 11 аварий с нетрезвыми водителями, в результате которых пострадали 16 человек. Сообщать об автопьяницах просят по круглосуточному телефону «Синяя линия» 263−10−19.

На загородных трассах будут дежурить «скрытые патрули» ДПС — прежде всего для выявления таких нарушений, как выезд на встречку. С начала года их зафиксировано свыше 500, при этом более 40 водителей совершили опасные маневры уже не в первый раз.

Кроме того, полицейские проверят правила перевозки детей в машинах.

«По прогнозам синоптиков, ближайшие нерабочие дни будут теплыми, поэтому количество автотранспорта в городе значительно вырастет. Экипажи Госавтоинспекции будут дежурить на въездах в краевой центр, и проверять соблюдение правил дорожного движения гостями и жителями Красноярска», — говорится в сообщении ведомства.

ГИБДД