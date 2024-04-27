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Майские праздники 2024: дешевле всего отдыхать в Крыму

Города Крыма вошли в топ-10 экономных направлений для отдыха в мае.

Источник: Комсомольская правда

В майские праздники Крымский полуостров привлекает к себе внимание туристов бюджетными ценами на жилье.

В топ-10 направлений для отдыха в мае 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего, озвученный экспертами сервиса брони отелей и квартир ТВИЛ. РУ, попали сразу аж пять курортов полуострова.

— На первом месте город Судак в Крыму, на втором месте оказалась Евпатория, на третьем — кубанский курорт Ейск, — отметили аналитики.

И так, топ-10 самых популярных направлений для экономного отдыха в мае 2024 (средняя стоимость в рублях ночи):

Судак, 1661;

Евпатория, 1822;

Ейск, 2087;

Феодосия, 2112;

Севастополь, 2266;

Кабардинка, 2354;

Адлер, 2450;

Алахадзы (Абхазия), 2463;

Гагра, 2692;

Алушта, 2859.

туризм и отдых