Майские праздники 2024: дешевле всего отдыхать в Крыму

В майские праздники Крымский полуостров привлекает к себе внимание туристов бюджетными ценами на жилье.
В топ-10 направлений для отдыха в мае 2024 года, где на проживание придется потратить меньше всего, озвученный экспертами сервиса брони отелей и квартир ТВИЛ. РУ, попали сразу аж пять курортов полуострова.
— На первом месте город Судак в Крыму, на втором месте оказалась Евпатория, на третьем — кубанский курорт Ейск, — отметили аналитики.
И так, топ-10 самых популярных направлений для экономного отдыха в мае 2024 (средняя стоимость в рублях ночи):
Судак, 1661;
Евпатория, 1822;
Ейск, 2087;
Феодосия, 2112;
Севастополь, 2266;
Кабардинка, 2354;
Адлер, 2450;
Алахадзы (Абхазия), 2463;
Гагра, 2692;
Алушта, 2859.