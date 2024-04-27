Электроснабжение большей части потребителей в центре Иркутска восстановлено

Электроснабжение большей части потребителей восстановлено в центре Иркутска, сообщают в соцсетях Иркутской электросетевой компании. По словам энергетиков, свет в дома вернулся в 13:37.
— До полного окончания восстановительных работ на подстанции будет ограничено электроснабжение части потребителей Октябрьского района, а также частично Куйбышевского района, расположенных рядом с улицей Култукская, — отмечают специалисты.
Полностью вернуть электричество в дома Куйбышевского и Кировского районов обещают к 19:00 текущего дня, Октябрьского — к 23:00.
Напомним, причиной аварийного отключения света сразу в трех районах областного центра стал пожар на подстанции по улице Партизанская. Ранее «Комсомолка» рассказывала, какими последствиями это обернулось.