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Электроснабжение большей части потребителей в центре Иркутска восстановлено

Иркутские энергетики сообщают о частичном восстановлении электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда

Электроснабжение большей части потребителей восстановлено в центре Иркутска, сообщают в соцсетях Иркутской электросетевой компании. По словам энергетиков, свет в дома вернулся в 13:37.

— До полного окончания восстановительных работ на подстанции будет ограничено электроснабжение части потребителей Октябрьского района, а также частично Куйбышевского района, расположенных рядом с улицей Култукская, — отмечают специалисты.

Полностью вернуть электричество в дома Куйбышевского и Кировского районов обещают к 19:00 текущего дня, Октябрьского — к 23:00.

Напомним, причиной аварийного отключения света сразу в трех районах областного центра стал пожар на подстанции по улице Партизанская. Ранее «Комсомолка» рассказывала, какими последствиями это обернулось.

ЖКХ