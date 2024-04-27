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В Челябинской области отменили салюты 1 мая и в День Победы

В Челябинской области не будет салютов на 1 и 9 мая.

В Челябинской области отменили фейерверки в честь Дня весны и труда и Дня Победы. Об этом сообщили в правительстве региона.

— Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера, — пояснили в областной администрации.

Отменять прочие торжественные мероприятия пока не собираются, но проводить парад и концерты планируют «с учетом оперативной обстановки» и соблюдением мер безопасности.

Напомним, в Магнитогорске на концерте в День Победы выступят Хабиб, Лариса Долина, Егор Крид и Родион Газманов.