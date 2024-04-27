В Челябинской области отменили салюты 1 мая и в День Победы

В Челябинской области отменили фейерверки в честь Дня весны и труда и Дня Победы. Об этом сообщили в правительстве региона.
— Общая совокупность обстоятельств пока не располагает к проведению мероприятий подобного характера, — пояснили в областной администрации.
Отменять прочие торжественные мероприятия пока не собираются, но проводить парад и концерты планируют «с учетом оперативной обстановки» и соблюдением мер безопасности.
Напомним, в Магнитогорске на концерте в День Победы выступят Хабиб, Лариса Долина, Егор Крид и Родион Газманов.