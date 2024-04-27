Памятник сотрудникам МЧС открыли в центре Екатеринбурга

Восьмиметровая композиция включает в себя три скульптуры, которые объединяют разные этапы развития службы пожарных и спасателей. Во главе памятника — современный пожарный с ребенком на руках как символ спасателя. Слева от него — брандмейстер в форме 1857 года, который символизирует момент основания первой пожарной и полицейской команды в Свердловской области. Справа — девушка в форме пожарного как дань памяти спасателям времен Великой Отечественной войны. Когда мужчины ушли на фронт, в пожарную охрану пришли работать женщины. Автор памятника — скульптор Алексей Щитов из Нижнего Новгорода.