Памятник сотрудникам МЧС открыли в центре Екатеринбурга

Восьмиметровая композиция включает в себя три скульптуры, которые объединяют разные этапы развития службы пожарных и спасателей. Во главе памятника — современный пожарный с ребенком на руках как символ спасателя. Слева от него — брандмейстер в форме 1857 года, который символизирует момент основания первой пожарной и полицейской команды в Свердловской области. Справа — девушка в форме пожарного как дань памяти спасателям времен Великой Отечественной войны. Когда мужчины ушли на фронт, в пожарную охрану пришли работать женщины. Автор памятника — скульптор Алексей Щитов из Нижнего Новгорода.
«Сегодня в летопись нашего города вписывается еще одна знаменательная страница — открытие памятника пожарным и спасателям в честь 375-летия пожарной охраны России. Это дань мужеству и отваге тех, кто выбрал своей профессией помощь людям. Сегодня современные сотрудники МЧС — это армия профессионалов, бесстрашных и сильным духом людей, готовых протянуть руку помощи в критический момент. Хочется отметить и символичность места установления памятника. С 1953 года на этом месте располагалось здание пожарной части по охране города Свердловска», — сказал на открытии памятника мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Ранее ЕАН писал, что 5 апреля мэр Екатеринбурга подписал постановление о присвоении скверу имени Геннадия Гуляева. В ночь на 31 декабря 1978 года произошел пожар на Белоярской АЭС. В зоне пожара оказались тонны горючей жидкости и емкость с водородом. Все это создавало угрозу ядерному реактору. Именно решения Гуляева позволили не допустить трагедии на станции.
«ГУ МЧС по Свердловской области благоустроило и открыло общедоступную территорию в 2023 году, в преддверии 300-летия Екатеринбурга. В безымянном на тот момент сквере оборудовали лавочки, фонари, выложили плиткой площадь, в самой середине которой находится официальный символ МЧС России — Белая звезда Надежды и Спасения. В текущем году запланирована установка памятника, посвященного пожарным и спасателям», — отметили в администрации города.