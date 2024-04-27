В свердловских лесах будут активно искать любителей шашлыков

При этом будет увеличена не только частота выходов, но и число участников патрульных групп. Они пройдут и по районам частной жилой застройки, заглянут в садовые товарищества и дачные кооперативы. Сотрудники природных парков и заказников также планируют проводить патрулирование своих территорий.