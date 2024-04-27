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В Воронеже на улице Крынина вновь заработал светофор

Проблему устраняли несколько дней.

Источник: Управление дорожного хозяйства Воронежа

У дома № 6 по Олимпийскому бульвару наконец-то заработал светофор. Об этом накануне, 26 апреля, сообщила пресс-служба управления дорожного хозяйства администрации Воронежа. Из-за технических проблем водители несколько дней должны были руководствоваться исключительно дорожными знаками.

Тем временем, сейчас между домом № 6 и 106-й школой организован временный пешеходный переход. Ограничение по скорости составляет 40 километров в час. Он будет функционировать до тех пор, пока надземные переходы не перейдут на баланс муниципалитета.