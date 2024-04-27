Чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые кемеровчане

По данным SuperJob, 4 из 10 кемеровчан планируют устроить шашлыки в майские праздники. Опрос показал, что шашлыки больше любят мужчины (49% из них против 32% среди женщин) и устраивать их будут люди от 35 до 44 лет. Состоящие в браке и имеющие детей делают это чаще.