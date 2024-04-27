Чаще всего о шашлыках на майских праздниках мечтают женатые кемеровчане

По данным SuperJob, 4 из 10 кемеровчан планируют устроить шашлыки в майские праздники. Опрос показал, что шашлыки больше любят мужчины (49% из них против 32% среди женщин) и устраивать их будут люди от 35 до 44 лет. Состоящие в браке и имеющие детей делают это чаще.
3 из 10 опрошенных будут сами жарить шашлыки, 5% респондентов приглашены к родственникам и друзьям, а ещё 5% и приглашены на шашлыки, и будут жарить сами. 18% ещё не определились, а 42% горожан не собираются на шашлыки.
Самый популярный вид мяса — свинина (44% опрошенных будут использовать именно её). Каждый четвёртый респондент планирует жарить ассорти из разных видов мяса. Курицу предпочитает каждый девятый. По 7% опрошенных пожарят шашлык из баранины и говядины, а 5% — из индейки.
Средние расходы на организацию майских шашлыков с учётом мяса, овощей, напитков и прочего составляют 2 400 рублей на человека.