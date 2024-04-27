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У омичей осталось меньше недели для декларирования доходов за 2023 год

Менее чем через неделю, 2 мая 2024 года, завершается декларационная кампания по доходам, полученным физическими лицами в 2023 году.

Источник: 911

Об этом напомнили в Управлении Федеральной налоговой службы по Омской области.

С начала года в налоговые органы Омской области представлено более 14 тысяч деклараций, что составляет 40% от числа обязанных задекларировать полученный доход. Сумма налога к уплате составила более 500 млн рублей.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ должны те омичи, кто получил доход продажи недвижимости и транспортных средств, находившихся в собственности меньше минимального срока владения, сдачи имущества в аренду, полученного в подарок имущества не от близких родственников, выигрыша в лотерею суммы менее 15 тысяч рублей, зарубежных источников, занятий частной практикой.

Также задекларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, арбитражные управляющие и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Подать декларацию необходимо не позднее 2 мая 2024 года, оплатить исчисленный налог не позднее 15 июля 2024 года.

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