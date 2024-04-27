У омичей осталось меньше недели для декларирования доходов за 2023 год

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ должны те омичи, кто получил доход продажи недвижимости и транспортных средств, находившихся в собственности меньше минимального срока владения, сдачи имущества в аренду, полученного в подарок имущества не от близких родственников, выигрыша в лотерею суммы менее 15 тысяч рублей, зарубежных источников, занятий частной практикой.