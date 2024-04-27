Ночные тусовки на Любинском могут прекратить из-за внимания полиции

Владельцы заведений на Ленина выступили против ночных дискотек на парковкемежду домами № 12 и 14. Ежегодно летом десятки омичей собираются в этом месте по ночам, включают музыку из машин и танцуют. В прошлые жаркие выходные танцы омичи устроили под шансон.
Судя по всему, это стало точкой кипения для местных бизнесменов, и они вызвали к молодёжи полицию. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск-путеводитель».
В присутствии полиции молодые люди пытались сменить репертуар и включили гимн России. Но и это им не помогло. Вероятно, теперь полицейские будут пристальнее следить за сборищами омской молодёжи на Любинском. В комментариях омичи восприняли эту новость, по большей части, негативно. По их мнению, ночные тусовки на Любинском — это уже своеобразная фишка города.