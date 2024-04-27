Ночные тусовки на Любинском могут прекратить из-за внимания полиции

В присутствии полиции молодые люди пытались сменить репертуар и включили гимн России. Но и это им не помогло. Вероятно, теперь полицейские будут пристальнее следить за сборищами омской молодёжи на Любинском. В комментариях омичи восприняли эту новость, по большей части, негативно. По их мнению, ночные тусовки на Любинском — это уже своеобразная фишка города.