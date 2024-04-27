В Башкирии любитель нетрезвой езды лишился машины

Верховный суд Башкортостана удовлетворил апелляцию прокуратура Зилаирского района. Ранее суд первой инстанции вынес мужчине приговор за повторное нетрезвое вождение.
В ноябре 2023 года автомобилист, ранее привлеченный к административному наказанию за вождение в пьяном виде, снова сел за руль «Лады Гранты» нетрезвым. Его задержали автоинспекторы и установили факт опьянения.
Суд назначил мужчина 240 часов обязательных работ и лишил водительских прав на два года. При этом легковушку вернули жене осужденного. Гособвинитель обжаловал приговор и добился конфискации автомобиля в пользу государства.