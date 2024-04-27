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Хоценко поручил навести порядок около омских кладбищ к Родительскому дню

Глава региона также потребовал организовать дополнительный транспорт для подвоза омичей к погостам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов привести в порядок территории около омских кладбищ и выделить дополнительный транспорт для подвоза в поминальный день.

На совещании в региональном правительстве Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов в преддверии Пасхой привести в порядок территории около омских кладбищ и выделить дополнительный транспорт для подвоза в поминальный день.

— Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня — Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям. Это касается и уборки территории возле кладбищ, и своевременного вывоза мусора, а также транспортного обслуживания, — сказал Виталий Хоценко.

Напомним, сегодня в Омске проходит Всероссийский субботник. Ранее принять участие в нем омичей призвал мэр Сергей Шелест.