Хоценко поручил навести порядок около омских кладбищ к Родительскому дню

— Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня — Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям. Это касается и уборки территории возле кладбищ, и своевременного вывоза мусора, а также транспортного обслуживания, — сказал Виталий Хоценко.