Хоценко поручил навести порядок около омских кладбищ к Родительскому дню

Губернатор Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов привести в порядок территории около омских кладбищ и выделить дополнительный транспорт для подвоза в поминальный день.
На совещании в региональном правительстве Виталий Хоценко поручил главам муниципалитетов в преддверии Пасхой привести в порядок территории около омских кладбищ и выделить дополнительный транспорт для подвоза в поминальный день.
— Немного времени остается до светлого праздника Пасхи и очень важного для православных христиан дня — Радоницы. В этот день жители посещают кладбища, чтобы навести порядок. Прошу глав всех муниципалитетов максимально оказывать содействие нашим жителям. Это касается и уборки территории возле кладбищ, и своевременного вывоза мусора, а также транспортного обслуживания, — сказал Виталий Хоценко.
Напомним, сегодня в Омске проходит Всероссийский субботник. Ранее принять участие в нем омичей призвал мэр Сергей Шелест.