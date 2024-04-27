В центре Краснодара в течение двух дней будут действовать ограничения движения

Ограничения будут действовать в указанные дни с 6:00 и до конца мероприятия. Проехать водители не смогут по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Кроме того, с 22:00 28 апреля и в то же время 29 апреля указанный участок начнут расчищать от припаркованных автомобилей. Здесь организуют стоянку для гостей мероприятия.