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В центре Краснодара в течение двух дней будут действовать ограничения движения

В Краснодаре 29 и 30 апреля ограничат движение в центре города. Это нужно для проведения торжественного мероприятия в Музыкальном театре, объяснили в пресс-службе администрации города.

Ограничения будут действовать в указанные дни с 6:00 и до конца мероприятия. Проехать водители не смогут по участку улицы Орджоникидзе от Красноармейской до Красной. Кроме того, с 22:00 28 апреля и в то же время 29 апреля указанный участок начнут расчищать от припаркованных автомобилей. Здесь организуют стоянку для гостей мероприятия.

В городском дептрансе призвали водителей быть внимательными и заранее планировать свой маршрут с учетом изменений. Какое именно мероприятие будут проводить в Музыкальном театре — не уточняется. На сайте учреждения в афише никаких программ не значится.