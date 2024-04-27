В Москве прошла репетиция парада Победы

Как ранее отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, в параде Победы будут участвовать более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. В составе пешей колонны пройдут представители самых разных родов войск, учащиеся военных училищ, кадеты, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр.