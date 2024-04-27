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В Москве прошла репетиция парада Победы

В Москве состоялась репетиция парада в честь Дня Победы. Возглавил колонну техники исторический танк Т-34.

Об этом пишет РИА Новости. По Тверской улице проехали пусковые установки стратегических ракетных комплексов «Ярс», ракетные комплексы «Искандер», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун» различных модификаций, БТР-80 и другие машины.

Как ранее отмечал министр обороны России Сергей Шойгу, в параде Победы будут участвовать более 9 тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация. В составе пешей колонны пройдут представители самых разных родов войск, учащиеся военных училищ, кадеты, женщины-военнослужащие, казаки и сводный военный оркестр.