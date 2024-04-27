На новую платформу Овсянка впервые прибыла электричка с цитатами из книг Астафьева (видео)

«Мы вместе с региональными властями готовились к празднованию 100-летнего юбилея нашего знаменитого земляка Виктора Петровича Астафьева. Для этого в Овсянке была построена современная платформа, подготовлен тематический электропоезд. Всё это позволит достойно принимать туристов и повысит комфорт пассажиров. Линия Красноярск — Дивногорск — одна из самых популярных: ежегодно электропоездами здесь пользуется более полумиллиона пассажиров, и их число постоянно растет. Поэтому в наших планах — продолжить развитие этого направления», — отметил заместитель начальника Красноярской железной дороги по пассажирским перевозкам Эдуард Быков.