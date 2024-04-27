На новую платформу Овсянка впервые прибыла электричка с цитатами из книг Астафьева (видео)

На новой пассажирской платформе Овсянка Красноярской железной дороги совершил первую остановку электропоезд «100 лет со дня рождения В. П. Астафьева».
Новый остановочный пункт электропоездов открылся на популярной пассажирской и туристической линии Красноярск — Дивногорск, в поселке Овсянка — родине российского писателя Виктора Астафьева. Платформа Овсянка построена в шаговой доступности от нового «Национального центра Астафьева», возведенного к 100-летию писателя.
Сегодня, 27 апреля, на платформе совершил первую остановку юбилейный тематический электропоезд «100 лет со дня рождения В. П. Астафьева» — совместный проект Агентства по туризму Красноярского края и Красноярской железной дороги.
Состав будет курсировать по маршрутам городской электрички Красноярска.
«Мы вместе с региональными властями готовились к празднованию 100-летнего юбилея нашего знаменитого земляка Виктора Петровича Астафьева. Для этого в Овсянке была построена современная платформа, подготовлен тематический электропоезд. Всё это позволит достойно принимать туристов и повысит комфорт пассажиров. Линия Красноярск — Дивногорск — одна из самых популярных: ежегодно электропоездами здесь пользуется более полумиллиона пассажиров, и их число постоянно растет. Поэтому в наших планах — продолжить развитие этого направления», — отметил заместитель начальника Красноярской железной дороги по пассажирским перевозкам Эдуард Быков.
При возведении пассажирской платформы Овсянка КрасЖД применены экологичные композитные материалы, устойчивые к воздействию окружающей среды. Для пассажиров созданы комфортные условия: смонтирован крытый навес от непогоды, установлены пандусы, тактильные указатели и светодиодная система освещения.
Отметим, что не только в оформлении электропоезда, но и в элементах декора платформы использованы иллюстрации и цитаты из произведений писателя.