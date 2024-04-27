В Волгограде на Нулевой Продольной введут пешеходный режим

Как сообщили в городской администрации, в областном центре будут проводить забег «Волгоградский марафон». В связи с обращением организаторов с 20.00 28 апреля по 16.00 29 апреля объявляется пешеходный режим на Нулевой Продольной от улицы Калинина до улицы М. Крылова.