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В Волгограде на Нулевой Продольной введут пешеходный режим

Ограничение движения автомобилей вводят для проведения физкультурного мероприятия.

Источник: Волгоградская правда

Как сообщили в городской администрации, в областном центре будут проводить забег «Волгоградский марафон». В связи с обращением организаторов с 20.00 28 апреля по 16.00 29 апреля объявляется пешеходный режим на Нулевой Продольной от улицы Калинина до улицы М. Крылова.

Кроме того, автомобили не будут ездить и по прилегающим к рокадной дороге участках улиц 7-й Гвардейской, Землянского, Краснознаменской, Комсомольской и Калинина.

Участники забега за время проведения мероприятия преодолеют дистанции от 1 до 42 км.

На время марафона автобусы № 35 и вспомогательный маршрут № 98 будут следовать до конечной остановки «Детский центр» без заезда на набережную.