ДЭУ Советского района Новосибирска ищет поставщика соли на 30 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» ищет поставщика соли для промышленных целей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет в два этапа в 2024 и 2025 годах поставить 3 тыс. тонн соли по двум адресам в Советском районе: пр. Строителей, 27 на правом берегу (2300 тонн) и ул. Слюдянка, 110 (700 тонн)..
Большую часть продукции (2950 тонн) нужно поставить в июле следующего года. Оставшиеся 50 тонн — в февраля 2025-го.
Качество и безопасность товара должна быть подтверждена соответствующими сертификатами.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 6 мая 2024 года. Начальная цена контракта — 29 250 000 рублей.
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