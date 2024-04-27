ДЭУ Советского района Новосибирска ищет поставщика соли на 30 млн рублей

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет в два этапа в 2024 и 2025 годах поставить 3 тыс. тонн соли по двум адресам в Советском районе: пр. Строителей, 27 на правом берегу (2300 тонн) и ул. Слюдянка, 110 (700 тонн)..