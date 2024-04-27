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ДЭУ Советского района Новосибирска ищет поставщика соли на 30 млн рублей

Три тысячи тонн соли необходимо поставить в два этапа до 1 марта 2025 года.

Источник: Соцсети

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» ищет поставщика соли для промышленных целей. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, победитель электронных торгов должен будет в два этапа в 2024 и 2025 годах поставить 3 тыс. тонн соли по двум адресам в Советском районе: пр. Строителей, 27 на правом берегу (2300 тонн) и ул. Слюдянка, 110 (700 тонн)..

Большую часть продукции (2950 тонн) нужно поставить в июле следующего года. Оставшиеся 50 тонн — в февраля 2025-го.

Качество и безопасность товара должна быть подтверждена соответствующими сертификатами.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 6 мая 2024 года. Начальная цена контракта — 29 250 000 рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что мэр Новосибирска Максима Кудрявцева предложил комплексный план борьбы с пылью.