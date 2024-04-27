ГАИ проверит водителей каршеринговых авто в Минске

«В рамках профилактических мероприятий сотрудники столичной Госавтоинспекции в период с 27 апреля по 1 мая проведут рейды по предупреждению нарушений правил дорожного движения среди водителей каршеринговых транспортных средств».
Отмечается, что дорожная милиция проверит соблюдение установленной скорости движения, правил маневрирования, выполнение требований сигналов светофоров. Особое внимание уделят состоянию здоровья водителей и наличие водительского удостоверения.
«Такие мероприятия направлены на поддержание дисциплины на дорогах и способствуют предотвращению возможных аварий и нарушений, которые могут возникнуть из-за неправильного использования каршеринга», — подчеркнули в Госавтоинспекции.
Милиция не в первый раз проверяет водителей каршеринга и уличает их в нарушении правил ПДД. Так, в июне прошлого года сотрудники ГАИ за 4 дня выявили134 нарушения. Причем в трех случаях водители были пьяны, а еще в шести у них не было прав на управление транспортным средством.
Из-за езды в нетрезвом виде на дорогах происходят жуткие ДТП. Так, в июле прошлого года 21-летний молодой человек ехал по улице Орловской на каршеринговом автомобиле марки GEELY. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 48-летнего пешехода, который ожидал общественный транспорт на остановке.
Виновник ДТП оказался сильно пьян — освидетельствование показало 2,36 промилле алкоголя в его организме.