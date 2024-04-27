ГАИ проверит водителей каршеринговых авто в Минске

Милиция не в первый раз проверяет водителей каршеринга и уличает их в нарушении правил ПДД. Так, в июне прошлого года сотрудники ГАИ за 4 дня выявили134 нарушения. Причем в трех случаях водители были пьяны, а еще в шести у них не было прав на управление транспортным средством.