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ГАИ проверит водителей каршеринговых авто в Минске

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Сотрудники ГАИ будут с 27 апреля по 1 мая проверять водителей каршеринговых авто в Минске, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

«В рамках профилактических мероприятий сотрудники столичной Госавтоинспекции в период с 27 апреля по 1 мая проведут рейды по предупреждению нарушений правил дорожного движения среди водителей каршеринговых транспортных средств».

сказано в сообщении.

Отмечается, что дорожная милиция проверит соблюдение установленной скорости движения, правил маневрирования, выполнение требований сигналов светофоров. Особое внимание уделят состоянию здоровья водителей и наличие водительского удостоверения.

«Такие мероприятия направлены на поддержание дисциплины на дорогах и способствуют предотвращению возможных аварий и нарушений, которые могут возникнуть из-за неправильного использования каршеринга», — подчеркнули в Госавтоинспекции.

Милиция не в первый раз проверяет водителей каршеринга и уличает их в нарушении правил ПДД. Так, в июне прошлого года сотрудники ГАИ за 4 дня выявили134 нарушения. Причем в трех случаях водители были пьяны, а еще в шести у них не было прав на управление транспортным средством.

Из-за езды в нетрезвом виде на дорогах происходят жуткие ДТП. Так, в июле прошлого года 21-летний молодой человек ехал по улице Орловской на каршеринговом автомобиле марки GEELY. В какой-то момент водитель не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил 48-летнего пешехода, который ожидал общественный транспорт на остановке.

Виновник ДТП оказался сильно пьян — освидетельствование показало 2,36 промилле алкоголя в его организме.