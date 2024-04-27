Экс-тренер «Факела» дал первый комментарий после увольнения

Пресс-служба «неугасаемых» сообщила, что экс-рулевой «Ахмата» покинул Воронеж по семейным обстоятельствам. Но 65-летний специалист в интервью «Матч ТВ» не упомянул про наличие проблем с близкими, которые вынудили его разорвать отношения с «Факелом».