Экс-тренер «Факела» дал первый комментарий после увольнения

Как известно, накануне, 26 апреля, Сергея Ташуева у руля «Факела» сменил Игорь Черевченко.
Пресс-служба «неугасаемых» сообщила, что экс-рулевой «Ахмата» покинул Воронеж по семейным обстоятельствам. Но 65-летний специалист в интервью «Матч ТВ» не упомянул про наличие проблем с близкими, которые вынудили его разорвать отношения с «Факелом».
Более того, он не смог раскрыть детали его разговора с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе.
— Я не имею права. Мы пожали друг другу руки, все в порядке.
Теперь уже бывший рулевой «Факела» признался, что шансы воронежцев на сохранение прописки в РПЛ достаточно большие.
— Надо просто выиграть пару матчей. Просто в последнее время удача отвернулась от нас.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, лучший бомбардир воронежской команды Евгений Марков получил тяжелейшую травму.