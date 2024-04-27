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Экс-тренер «Факела» дал первый комментарий после увольнения

Сергей Ташуев не упомянул про наличие семейных проблем.

Как известно, накануне, 26 апреля, Сергея Ташуева у руля «Факела» сменил Игорь Черевченко.

Пресс-служба «неугасаемых» сообщила, что экс-рулевой «Ахмата» покинул Воронеж по семейным обстоятельствам. Но 65-летний специалист в интервью «Матч ТВ» не упомянул про наличие проблем с близкими, которые вынудили его разорвать отношения с «Факелом».

Более того, он не смог раскрыть детали его разговора с генеральным директором клуба Романом Асхабадзе.

— Я не имею права. Мы пожали друг другу руки, все в порядке.

Теперь уже бывший рулевой «Факела» признался, что шансы воронежцев на сохранение прописки в РПЛ достаточно большие.

— Надо просто выиграть пару матчей. Просто в последнее время удача отвернулась от нас.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, лучший бомбардир воронежской команды Евгений Марков получил тяжелейшую травму.