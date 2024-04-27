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Даты выплат пенсий и пособий в мае 2024 года назвали в Ростовской области

Стали известны даты выплат пенсий и пособий в мае 2024 года в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области рассказали, когда в мае 2024 года будут перечислять пенсии и пособия. Информация СФР была опубликована на сайте донского правительства.

Напомним, праздничными будут 28, 29, 30 апреля и 1, 9, 10, 11, 12 мая. Соответственно, выплаты организуют по следующему графику:

3 мая должны перечислить единое пособие и пособие для женщин, вставших на учет на раннем сроке беременности, а также денежную поддержку неработающим, которые ухаживают за детьми до 1,5 лет, и выплаты из маткапитала на детей до 3 лет;

8 мая выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие жители Дона. Кроме того, досрочно направят пенсии гражданам, получающим пенсии 10 числа;

16 и 23 мая произведут выплату пенсий.