Даты выплат пенсий и пособий в мае 2024 года назвали в Ростовской области

Жителям Ростовской области рассказали, когда в мае 2024 года будут перечислять пенсии и пособия. Информация СФР была опубликована на сайте донского правительства.
Напомним, праздничными будут 28, 29, 30 апреля и 1, 9, 10, 11, 12 мая. Соответственно, выплаты организуют по следующему графику:
3 мая должны перечислить единое пособие и пособие для женщин, вставших на учет на раннем сроке беременности, а также денежную поддержку неработающим, которые ухаживают за детьми до 1,5 лет, и выплаты из маткапитала на детей до 3 лет;
8 мая выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет получат работающие жители Дона. Кроме того, досрочно направят пенсии гражданам, получающим пенсии 10 числа;
16 и 23 мая произведут выплату пенсий.