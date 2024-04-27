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Сломанный пассажирский самолет выполнял полеты в Хабаровске

Прокуратура потребовала убрать воздушное судно.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае от полетов отставили пассажирский самолет. У воздушного судна обнаружили дефекты фюзеляжа. С такими неисправностями он летать не может. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

В дело вмешалась транспортная прокуратура Хабаровского края. Там организовали проверку.

— Установлено, что авиакомпанией допускается к полету самолет марки L-410 с дефектами фюзеляжа, не позволяющими безопасно эксплуатировать воздушное судно, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

По требованию надзорного органа борт отстранили от полетов до того момента, как фюзеляж приведут в порядок. Генеральному директору авиакомпании внесли представление.

Результаты рассмотрения представления и устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры Хабаровского края. До этого момента выполнять полеты на самолете опасно, уверены специалисты.

Прокуратура