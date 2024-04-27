Сломанный пассажирский самолет выполнял полеты в Хабаровске

В Хабаровском крае от полетов отставили пассажирский самолет. У воздушного судна обнаружили дефекты фюзеляжа. С такими неисправностями он летать не может. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В дело вмешалась транспортная прокуратура Хабаровского края. Там организовали проверку.
— Установлено, что авиакомпанией допускается к полету самолет марки L-410 с дефектами фюзеляжа, не позволяющими безопасно эксплуатировать воздушное судно, — рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
По требованию надзорного органа борт отстранили от полетов до того момента, как фюзеляж приведут в порядок. Генеральному директору авиакомпании внесли представление.
Результаты рассмотрения представления и устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры Хабаровского края. До этого момента выполнять полеты на самолете опасно, уверены специалисты.