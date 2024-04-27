Белорусский врач сказала, что выявленный на ранних стадиях рак вылечивается в 95% случаев

Выявленные на ранних стадиях онкозаболевания вылечиваются в 95% случаев. Об этом, как передает БелТА, рассказала замдиректора РНПЦ онкологии Инна Солдатенко.
Специалист привела некоторую статистику, актуальную для Беларуси: отмечается рост общей заболеваемости и смертности у пациенток с выявленным раком шейки матки, раком яичников, раком молочной железы.
При этом данные заболевания нередко диагностируются в ходе скрининговых исследований у женщин, которые не предъявляют жалоб на состояние своего здоровья.
— Как правило, эти заболевания регистрируются на ранних стадиях своего развития. А ранняя стадия в 95% случаев — это выздоровление после комплексного лечения, — констатировала Инна Солдатенко.