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Из-за жары на Дону объявили штормовое предупреждение

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в трех муниципалитетах.

В Ростовской области из-за жары уточнено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

 — 27 апреля местами в Приазовье (Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы, северная половина Азовского района) Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.

МЧС