В Ростовской области из-за жары уточнено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
— 27 апреля местами в Приазовье (Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы, северная половина Азовского района) Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.
Из-за жары на Дону объявили штормовое предупреждение
Чрезвычайная пожароопасность ожидается в трех муниципалитетах.
В Ростовской области из-за жары уточнено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.