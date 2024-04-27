Из-за жары на Дону объявили штормовое предупреждение

В Ростовской области из-за жары уточнено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.



— 27 апреля местами в Приазовье (Матвеево-Курганский, Куйбышевский районы, северная половина Азовского района) Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), — говорится в сообщении.