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В Самаре на майские праздники усилят меры безопасности

В общественных местах Самары задействуют наряды патрулирования в праздничные дни.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили безопасность горожан на предстоящих майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Для усиления контроля на входах в зоны проведения мероприятий будут организованы пропускные пункты с стационарными рамочными и ручными металлодетекторами. Также в период с 28 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая в парках, скверах, площадях и на набережной будут работать наряды патрулирования.

Помимо этого, в областной столице проведут обследование помещений и мест проведения массовых мероприятий, а также прилегающих к ним территорий. Во время проверок будут задействованы служебные собаки для обнаружения опасных веществ и устройств.