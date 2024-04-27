В Самаре на майские праздники усилят меры безопасности

В Самаре состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили безопасность горожан на предстоящих майских праздниках. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Для усиления контроля на входах в зоны проведения мероприятий будут организованы пропускные пункты с стационарными рамочными и ручными металлодетекторами. Также в период с 28 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая в парках, скверах, площадях и на набережной будут работать наряды патрулирования.
Помимо этого, в областной столице проведут обследование помещений и мест проведения массовых мероприятий, а также прилегающих к ним территорий. Во время проверок будут задействованы служебные собаки для обнаружения опасных веществ и устройств.