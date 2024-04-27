В Самаре на майские праздники усилят меры безопасности

Для усиления контроля на входах в зоны проведения мероприятий будут организованы пропускные пункты с стационарными рамочными и ручными металлодетекторами. Также в период с 28 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая в парках, скверах, площадях и на набережной будут работать наряды патрулирования.