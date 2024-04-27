Запрет на ловлю рыбы в 2024 году в Пермском крае. Где можно рыбачить и как

Существует также множество способов ловли рыбы, которые запрещены не только весной, но в другое время года. Почему-то рыбаки про это забывают. Хотя нарушителям грозит серьёзное наказание. Нельзя ловить рыбу всеми видами сетей, а также приспособлениями, в которых используется сетка (экраны, косынки, подъёмники и т. п. ), ловить с применением ловушек (за исключением раколовок из несетных материалов), электроудочек, остроги, огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов, луков. Также под запретом такие способы ловли, как багрение, глушение, гон, обустройство запруды или спуск водоёма. Под запретом и такой вид рыболовства, как троллинг, если на лодку приходится более двух приманок и используется мотор.