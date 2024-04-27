Запрет на ловлю рыбы в 2024 году в Пермском крае. Где можно рыбачить и как

Весной традиционно начинают действовать особые правила по рыбалке. Ограничения вводятся на время нереста рыб. На некоторых участках ловля запрещена круглый год, на других — только на 1,5−2 месяца. Что надо знать любителям посидеть на берегу с удочкой и как не нарваться на крупный штраф?
Лодки в сторону
Сейчас действуют правила рыболовства, которые вступили в силу с 1 марта 2023 года. В нынешнем сезоне изменений в них не было.
«Введены ограничения на лов рыбы в реках, озёрах, прудах с 15 апреля до 15 июня. В это время можно ловить только с берега одной донной или поплавочной удочкой с одним или двумя крючками, не более. Лов с лодки или спиннингом — под запретом, — рассказала начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Пермскому краю Волго-Камского территориального управления Росрыболовства Ольга Ельченкова. — На Воткинском водохранилище ограничения действуют с 1 мая по 10 июня, на Камском водохранилище — с 5 мая по 15 июня».
При этом на Камском и Воткинском водохранилищах есть так называемые нерестовые участки, на которых в этот период нельзя рыбачить даже с берега. Перечень всех нерестовых участков для Пермского края указан в приложении № 2 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утверждённым приказом Минсельхоза России № 695.
Выписку из Правил рыболовства для Пермского края и перечень нерестовых участков можно найти на сайте www.samara-fish.ru. Они приведены по регионам.
Кроме того, в Пермском крае есть два участка, где вылов рыбы запрещён круглый год. Это участки в нижних бьефах Камской (г. Пермь) и Воткинской ГЭС (г. Чайковский) на расстоянии менее 2 км от плотин.
Косынки под запретом
Существует также множество способов ловли рыбы, которые запрещены не только весной, но в другое время года. Почему-то рыбаки про это забывают. Хотя нарушителям грозит серьёзное наказание. Нельзя ловить рыбу всеми видами сетей, а также приспособлениями, в которых используется сетка (экраны, косынки, подъёмники
В период действия ограничений инспекторы рыбоохраны усиливают контроль и проводят регулярные рейды по водоёмам. Нарушителям грозят штрафы от 2 до 5 тыс. руб., а в некоторых случаях и уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ — до 5 лет лишения свободы. Орудие лова могут изъять. В том числе транспорт. Каждый год у рыбаков, которые не соблюдают правила, изымают около 10 лодок.
Сообщить о нарушителях жители могут по тел.: 8 (342)212−83−42, 212−63−56, а также на электронную почту 59@samara.fish.gov.ru или в дежурную часть полиции.
Ситуация с рыбными запасами в Пермском крае стабильная. С 2000 г. в водоёмы выпускают молодь стерляди, чтобы восстановить популяцию этого краснокнижного вида, а также молодь щуки, судака и белого амура.
«С 2008 по 2023 годах в Камское водохранилище выпущено 9 млн экземпляров стерляди, в Воткинское водохранилище — 3,4 миллиона экземпляров стерляди, в другие водоёмы края — 130 тысяч мальков. Также за этот период в различные водоёмы выпустили около 2,4 миллиона экземпляров щуки и около 1,06 миллиона судака», — рассказала Ольга Ельченкова.
Чаще всего мальков выпускают предприятия, которые своей деятельностью наносят какой-то урон. Например, сейчас железнодорожники уже начали процесс выпуска молоди рыб в водоёмы, чтобы восполнить урон, который причинят при строительстве третьего моста через Каму.
Кстати
В Пермском крае установлен минимальный размер рыб для вылова. Если на крючок попался экземпляр меньше установленных размеров, его надо выпустить обратно в водоём. Минимальный размер: жерех, судак, сазан — 40 см, лещ — 28 см, щука 32 см, сом пресноводный — 90 см, хариус — 18 см, раки — 10 см. Существует и ограничение по количеству пойманной рыбы — не более 5 кг каждого вида. Исключение — сом и раки. Сома можно ловить не больше 1 шт. на одного рыбака, раков — не больше 50 шт. в сутки.