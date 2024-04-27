Украинский журналист Юрий Подоляка назвал Кемерово прыжком в будущее

«Вы знаете, когда я ехал на Кузбасс, я много слышал хорошего. Но только приехав, увидев и поговорив, я оценил масштабность происходящих изменений. Край, который ещё пять лет назад медленно, но неуклонно умирал, теперь не узнают даже те, кто в нём живёт», — пишет Юрий.