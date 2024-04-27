Украинский журналист Юрий Подоляка назвал Кемерово прыжком в будущее

Украинский журналист Юрий Подоляка назвал Кемерово прыжком из прошлого в будущее в своих дорожных заметках. По его мнению, город совершил мощнейший рывок с головокружительной скоростью.
«Вы знаете, когда я ехал на Кузбасс, я много слышал хорошего. Но только приехав, увидев и поговорив, я оценил масштабность происходящих изменений. Край, который ещё пять лет назад медленно, но неуклонно умирал, теперь не узнают даже те, кто в нём живёт», — пишет Юрий.
Также он добавляет, что в столице Кузбасса ещё можно увидеть старое Кемерово, но из этого старого растёт новый ультрасовременный город, которому позавидуют жители многих стран Европы.
«Но не только внешний вид меня поразил. Меня поразило и внутреннее наполнение изменений. Поверьте, они ещё более грандиозны, чем фасад, которые видят жители и гости города», — резюмировал журналист.