Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мама, он и тебя посчитал: В Молдове во время переписи населения уже опрошено около 860 тысяч человек

Перепись населения и жилых помещений началась 8 апреля и продлится до 7 июля.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 25 апреля было переписано около 597 000 домов и опрошено около 860 000 человек, сообщил директор Национального бюро статистики Олег Кара.

В Глодянском, Фалештском, Оргеевском, Рышканском, Сорокском, Теленештском, Унгенском, Каларашском и Новоаненском районах перепись проходит более высокими темпами, а в муниципиях Кишинёв и Бельцы, Бричанском, Чимишлийском, Кантемирском и Кагульском районах темпы переписи ниже, чем в среднем по стране, пишет radiomoldova.md.

До настоящего времени на «горячую линию» НБС позвонили около 700 человек. Наиболее часто задаваемые вопросы — это уточнение личности переписчика.

Напомним, перепись населения и жилых помещений началась 8 апреля и продлится до 7 июля.