Мама, он и тебя посчитал: В Молдове во время переписи населения уже опрошено около 860 тысяч человек

По состоянию на 25 апреля было переписано около 597 000 домов и опрошено около 860 000 человек, сообщил директор Национального бюро статистики Олег Кара.
В Глодянском, Фалештском, Оргеевском, Рышканском, Сорокском, Теленештском, Унгенском, Каларашском и Новоаненском районах перепись проходит более высокими темпами, а в муниципиях Кишинёв и Бельцы, Бричанском, Чимишлийском, Кантемирском и Кагульском районах темпы переписи ниже, чем в среднем по стране, пишет radiomoldova.md.
До настоящего времени на «горячую линию» НБС позвонили около 700 человек. Наиболее часто задаваемые вопросы — это уточнение личности переписчика.
Напомним, перепись населения и жилых помещений началась 8 апреля и продлится до 7 июля.