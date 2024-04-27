Мама, он и тебя посчитал: В Молдове во время переписи населения уже опрошено около 860 тысяч человек

В Глодянском, Фалештском, Оргеевском, Рышканском, Сорокском, Теленештском, Унгенском, Каларашском и Новоаненском районах перепись проходит более высокими темпами, а в муниципиях Кишинёв и Бельцы, Бричанском, Чимишлийском, Кантемирском и Кагульском районах темпы переписи ниже, чем в среднем по стране, пишет radiomoldova.md.