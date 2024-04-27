Где пожарить шашлык в Минске в 2024 году: оборудованные площадки и адреса

У минчан впереди большие выходные в мае, на которые синоптики обещают тепло. А это самое время для того, чтобы открыть сезон шашлыков. Мы узнали, где можно пожарить легально пожарить шашлыки, и не нарваться на штраф.
Минское море
На Минском море есть как специально оборудованные места, где можно пожарить шашлык, так и те, куда можно принести свой мангал. Так, специально оборудованные места находятся на пляжах с первого по шестой, а также на восьмом и девятом. Там имеются скамейки, беседки, мангалы и даже детские площадки.
Дрозды, парк у водохранилища Дрозды
На водохранилище Дрозды также можно пожарить шашлыки. На пляжах пять, шесть и восемь имеются специально оборудованные для этого места. Однако с собой необходимо будет взять шампуры и уголь. О продуктах также следует позаботиться пораньше, так как ближайший магазин располагается далеко.
С общественного транспорта следует выходить на остановке «Улица Радужная». Затем нужно идти по ходу движения и на первом светофоре свернуть на лево. Через протоптанную тропинку вдоль дач дойти до пляжа, а там свернуть в парковую зону справа.
Цнянское водохранилище
На Цнянском водохранилище шашлыки можно пожарить на втором и пятом пляжах. Там имеется все необходимое: мангалы, просторные беседки для больших компаний, детские площадки, биотуалеты. Добраться до водохранилища можно, доехав до конца улицы Кольцова, где следует повернуть направо. Там есть стоянка для машин. Потом нужно пройти через дамбу на другой берег.
Комсомольское озеро
Городской пляж на Комсомольском озере оборудован мангалами и беседками, но их на территории немного. Однако есть возможность принести свой мангал для того, чтобы пожарить шашлык.
Лошицкий парк
Для того, чтобы пожарить шашлык в Лошицком парке, все необходимое, включая мангал, нужно брать с собой. На территории есть несколько ларьков, где можно будет докупить что-то забытое.
Степянка
В Степянке в лесопарковой зоне, расположенной неподалеку от улицы Карвата, есть небольшая оборудованная площадка, где есть несколько мангалов и беседок. Кроме того, в данном месте для отдыха можно поставить и свой мангалы. Рядом также находится небольшой пруд. До указанной зоны отдыха удобно добираться от станции метро «Тракторный завод» на автобусах до остановки «Дражня». Затем нужно пройти пешком по ходу транспорта, при первом повороте свернуть налево и сразу направо.
Чижовка
В Чижовке также есть место, которое обустроено для отдыха. Оно располагается сразу за зоопарком на улице Уборевича. В зоне отдыха имеются несколько беседок со скамейками, столами, навесами. Также есть специально оборудованные места для того, чтобы установить мангал.
Тивали
В парке Тивали, расположенном в границах улиц Матусевича и Петра Глебки, нет специальных мангалов и оборудованных мест для шашлыка, однако можно прийти со своим мангалом. На территории парка есть детская площадка и несколько беседок. Неподалеку расположен магазин. Добираться проще всего от станции метро «Спортивная», пройдя за расположенный неподалеку ТЦ «Скала».
Лесопарк Медвежино
В лесопарке Медвежино есть специальная площадка для того, чтобы пожарить шашлык, где расположены несколько беседок. Однако мангалы необходимо будет брать с собой. Рядом с беседками есть места, чтобы их поставить. Они выложены мелкоштучной плиткой.