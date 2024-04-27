Где пожарить шашлык в Минске в 2024 году: оборудованные площадки и адреса

В Степянке в лесопарковой зоне, расположенной неподалеку от улицы Карвата, есть небольшая оборудованная площадка, где есть несколько мангалов и беседок. Кроме того, в данном месте для отдыха можно поставить и свой мангалы. Рядом также находится небольшой пруд. До указанной зоны отдыха удобно добираться от станции метро «Тракторный завод» на автобусах до остановки «Дражня». Затем нужно пройти пешком по ходу транспорта, при первом повороте свернуть налево и сразу направо.