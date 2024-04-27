Регион становится ИТ-кластером: во Владивостоке предложили создать сообщества «айтишников»

Приморский край выходит в авангард многих отраслей экономики. Среди них и цифровые технологии — одно из приоритетных направлений, нуждающихся в развитии. Реально ли создать в регионе соответствующий кластер? Как решить проблемы оттока и недостатка кадров? Мало кто знает, что поучаствовать в поиске ответов может любой житель региона, даже далекий от этой отрасли. Проблемы и перспективы сферы обсудили на стратсессии минцифры Приморского края «Приморье как ИТ-кластер: план действий по созданию инновационного центра в ИТ-сфере». Корреспондент «КП» замаскировался под участника сессии, чтобы своими глазами посмотреть на эту возможность.