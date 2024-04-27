Регион становится ИТ-кластером: во Владивостоке предложили создать сообщества «айтишников»

Приморский край выходит в авангард многих отраслей экономики. Среди них и цифровые технологии — одно из приоритетных направлений, нуждающихся в развитии. Реально ли создать в регионе соответствующий кластер? Как решить проблемы оттока и недостатка кадров? Мало кто знает, что поучаствовать в поиске ответов может любой житель региона, даже далекий от этой отрасли. Проблемы и перспективы сферы обсудили на стратсессии минцифры Приморского края «Приморье как ИТ-кластер: план действий по созданию инновационного центра в ИТ-сфере». Корреспондент «КП» замаскировался под участника сессии, чтобы своими глазами посмотреть на эту возможность.
"В прошлом году нашими айтишниками были даны рекомендации: предложили сделать некое сообщество, где можно было бы взаимодействовать. Разработали Телеграм-канал. Было предложено снизить ставку налогов по УСН, решение принял парламент. Вы знаете о многих поддержках отрасли. Всего было выделено четыре гранта проектам победителям. Одно из предложений было повышение возраста IT-ипотеки. Так мы смогли продвинуть предложение даже на федеральном уровне.
Мы осуществляем ваши предложения, чтобы поддерживать отрасль. И эта стратсессия — еще одно обращение к представителям отрасли, чтобы понять запрос. Варианты, которые нужны для работы", — рассказала замминистра цифрового развития Приморья Анна Токарева.
Действительно, силами министерства было проведено более 2200 тысяч профориентационных уроков для школьников, почти 50 семинаров для пенсионеров. Результаты осязаемы: учрежден реестр IT-стартапов. Вхождение позволяет быть «публичными», оставаться в коммуникации с коллегами. И, конечно, получить аккредитацию минцифры Приморского края.
Участникам предложили выявить слабости, силы и возможности IT-отрасли, исходя из практических, теоретических знаний. А затем на основе этого выявить неординарные решения.
Команды в диалоге выявили спектр преимуществ региона: взаимодействие с законодательной и исполнительной властью, практикоориентированность образования, а самое главное — наличие желания и возможностей для того, чтобы конкретные предложения могли реализовать в будущем сотрудники минцифры края.
Среди разработанных решений: создание единого дня для взаимодействия вузов и IT-компаний края (аналог дня открытых дверей), формирование сообщества для того, чтобы координировать коммуникацию между властью, образовательными учреждениями и предприятиями, механизмы для снижения стоимости связи, а также другие предложения. Проектные планы будут «оцифрованы» и, вполне вероятно, реализуются в скором будущем.
Напомним, ранее депутаты на заседании Законодательного Собрания решили продлить льготы для IT-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения. Сниженные ставки составят 5% (налог с дохода за вычетом расходов) и 1%.