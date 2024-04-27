Край богатый и раздольный: «Комсомолка» завершила автопробег «Чем гордится Приморье»

Перед офисом решили отдохнуть. Посидели на одном из побережий Муравьиной бухты, представляя себя в каком-нибудь кино. Вдалеке заметили рыбацкие лодки — сезон летней рыбалки стартовал. Часто приходится слышать от владельцев лодок с моторами, как сложно подобрать масло, особенно сейчас в период санкций и ограниченного выбора. В линейке Mitasu Oil нет проблем с подбором — ассортимент достаточно большой. И не только для автомобилей, а в том числе и масла для лодочных моторов и дачной техники. Ведь сезон дач также в самом разгаре, и у многих в арсенале газонокосилки и прочий «парк» помощников. Стоит отметить важную деталь — масла Mitasu Oil для дачной техники малодымные, а значит более экологичные. Так что работа на любимом участке может обходиться без неприятных моментов. Главное — сделать правильный выбор моторного масла.