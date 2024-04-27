Край богатый и раздольный: «Комсомолка» завершила автопробег «Чем гордится Приморье»

Третий день автопробега встретил пасмурным утром, но погода быстро сменила гнев на милость. Путь пролегал в ЗАТО Фокино — нас ждали на реализации важного проекта. Этот день ЧГП запомнился солнцем и прибрежными пейзажами.
Экипажи сели в просторные TANK 500 и WEY 05, наших верных железных коней на протяжении всего автопробега. Климат-контроль, удобные сидения с массажным режимом — то, к чему уже привыкли за время путешествия, как и к приятной подсветке. В WEY она, кстати, помимо украшения интерьера несет и другую функцию — предупреждает о препятствиях, переключая цвет на красный.
Мария КАЮРОВА.
Прибыли на место реализации проекта «Чистая вода» — реконструкции водовода Фокино — Дунай. Вживую посмотрели на то, как полимерные трубы варятся прямо на земле. Работа коммунальщика прячет в себе много неочевидных, на первый взгляд, вещей. К примеру, знали ли вы, что каждый «стыковочный» шов нужно протоколировать. На самом деле, данных указать нужно даже больше, чем в каком-либо продукте. Температуру воздуха, аппаратуры, давление — все, чтобы исключить брак. Или оперативно найти дефектную часть. А еще современные технологии позволяют проводить горизонтально-наклонное бурение, чтобы не разрывать дорогу. Так труба проходит прямо под ней.
Жаль, не все трассы ремонтируют таким образом. Дорога обратно состояла из пробок. Самое время дочитать детективный роман, что взял с собой. Впрочем, причин откладывать в долгий ящик не было — в салоне TANK 500 все равно что читальный зал.
Мария КАЮРОВА.
Перед офисом решили отдохнуть. Посидели на одном из побережий Муравьиной бухты, представляя себя в каком-нибудь кино. Вдалеке заметили рыбацкие лодки — сезон летней рыбалки стартовал. Часто приходится слышать от владельцев лодок с моторами, как сложно подобрать масло, особенно сейчас в период санкций и ограниченного выбора. В линейке Mitasu Oil нет проблем с подбором — ассортимент достаточно большой. И не только для автомобилей, а в том числе и масла для лодочных моторов и дачной техники. Ведь сезон дач также в самом разгаре, и у многих в арсенале газонокосилки и прочий «парк» помощников. Стоит отметить важную деталь — масла Mitasu Oil для дачной техники малодымные, а значит более экологичные. Так что работа на любимом участке может обходиться без неприятных моментов. Главное — сделать правильный выбор моторного масла.
Следующим утром собрались очень рано — нужно было приехать к началу смены докера во Владивостокском торговом морском порту. Позавтракать никто не успел, поэтому заехали в «Реми». Выпечка собственного производства — отличная находка для тех, кто спешит. Свежие, вкусные и пышные слоеные изделия, пирожки, мини-пиццы. Беру «сосиску к завтраку» и в путь. Еще больше сократить время позволяют кассы самообслуживания, где без каких-либо трудностей можно оплатить покупки быстро. Магазины партнера автопробега, торговой сети «Реми», удачно расположены по всему Приморскому краю. А «логистика» на карте Владивостока поражает еще больше. В каком бы районе не был, всегда найдешь одну из торговых точек по дороге.
Мария КАЮРОВА.
В ВМТП нам предстояло провести целый день с докером. Об этом подробнее в отдельном материале. Но нельзя не отметить, что портовая романтика очаровывает: несмотря на трудности профессии, после такого дня хочется устроиться работать в подобном предприятии.
Мария КАЮРОВА.
Заключительный день ЧГП был связан лейтмотивом энергии. Сначала посетили газовые котельные КГУП «Примтеплоэнерго» в Михайловском районе, а затем — фабрику-кухню сети автокафе «Кофемашина». Первое предприятие обогревает приморцев, а второе согревает нас с помощью горячих напитков. Производственные секреты компаний раскрыли в материалах ЧГП.
Мария КАЮРОВА.
В целом, по итогам автопробега мы все стали чуточку здоровее, сильнее, энергичнее. Это не только из-за большого количества солнца. Огромная благодарность партнеру, производителю минеральной воды заводу «Ласточка». Освежающая и обогащенная полезными элементами из недр земли вода полностью оправдывает слоган «Здоровье в каждой капле», в чем убедилась и команда ЧГП. А еще продукция компании соответствует всем придирчивым запросам наших участников. «Ласточка» для любителей газированной минерально-лечебной столовой воды убережет от дискомфорта ЖКТ в дороге, если перекусывать приходится сладостями или жареным. «Акти» — минеральная столовая живая вода, утоляющая жажду, «Акти Плюс» — умеренно сладкая вода с лимонным вкусом наполнит организм витаминами. Производство, напомним, мы осмотрели собственными глазами.
Седьмой автопробег «Чем гордится Приморье» закончился на закате. Теплые объятия, обмен впечатлениями, легкая тоска. Кто-то жалел о том, что уже не студент, еще не отойдя от экскурсии по ДВФУ, кому-то захотелось устроиться в порт, а я бы попробовал себя в работе сферы ЖКХ. Помните: никогда не поздно, и наш регион предлагает необычайно большое количество возможностей.
Случайные спутники, которые встречались в пути, с этим согласны. «Когда я приехал на Дальний Восток три года назад, представлял тигров, Амур и Уссури, флору и фауну. Сейчас картинка другая. Урбанизм сочетается с природой. Так много всего появляется», — отметил один из собеседников.
В дни путешествия мы, как и обещали, спрашивали жителей о том, чем еще может гордиться край. Люди отвечали по-разному: сопками, мостами во Владивостоке, туризмом, портами. Иной раз говорили, что и дорогами. Запомнился ответ про инфраструктуру. Действительно, ведь наше родное Приморье ничем не уступает, а во многом и превосходит как соседей-дальневосточников, так и центральные регионы. Ни в коем случае не призываем к спорам!
Мария КАЮРОВА.
«Комсомолка» любит автопробеги. Это отличный шанс выпорхнуть из офиса и узнать, чем же все-таки гордится Приморье. Дни пролетели быстро — и, конечно, хочется еще. Не сомневайтесь, что будут и другие путешествия, ведь в крае предприимчивых людей бесчисленное множество компаний, заслуживающих внимания.
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