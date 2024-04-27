30 апреля и 1 мая в Ростове изменят схему движения автобусов и троллейбусов

В Ростове-на-Дону 30 апреля и 1 мая на время проведения мероприятий, приуроченных к Празднику Весны и Труда изменят схему движения ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом предупредили городские власти.
Временные дорожные требования коснутся следующих маршрутов:
— с 21 часа 30 апреля до 8 утра 1 мая — автобусы № 3, 3а, 7, 55, 67, 70, 80, 84, 88, 98;
— с 21 часа 30 апреля до 18 часов 1 мая — автобусы № 24 и 81, троллейбусы № 1, 2, 22;
— с 8 до 13 часов 1 мая — автобусы № 1а, 3, 3А, 7, 33, 39, 55, 67, 70, 80, 88, троллейбусы № 6;
— с 13 до 18 часов 1 мая — автобусы № 3, 3а, 7, 55, 67, 70, 80, 84, 88, 98.
Работу трамваев № 4 приостановят на период с 8 утра до 13 часов 1 мая. Подвижной состав перераспределят на другие направления.
Добавим, подробные схемы движения всех указанных маршрутов можно найти на сайте администрации Ростова-на-Дону.