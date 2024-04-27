Главные новости 27 апреля

Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников

Минобороны не уточняет информацию о пострадавших и разрушениях.



Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая

В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать.



Поляки заблокировали автомобили с помощью для ВСУ на границе

Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ.



США заключили контракт на разработку «самолета Судного дня»

Разработкой нового борта займется не Boeing, а Sierra Nevada Corporation.



Российский военный сбил дрон ВСУ мешком

Боец российской армии сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца.