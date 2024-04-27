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Главные новости 27 апреля

Самое интересное и важное: дайджест Новостей Mail.Ru.

Над Кубанью и Крымом перехвачено и сбито 68 беспилотников
Минобороны не уточняет информацию о пострадавших и разрушениях.

Эксперт рассказал, как изменятся цены в магазинах с 1 мая
В мае курс рубля и цены будут относительно стабильны. Но есть товары, которые все же могут подорожать.

Поляки заблокировали автомобили с помощью для ВСУ на границе
Польские таможенники заблокировали выезд украинцам, которые везут на Украину около 20 автомобилей, в том числе для нужд ВСУ.

США заключили контракт на разработку «самолета Судного дня»
Разработкой нового борта займется не Boeing, а Sierra Nevada Corporation.

Российский военный сбил дрон ВСУ мешком
Боец российской армии сбил украинский дрон-камикадзе вещмешком во время эвакуации раненого сослуживца.