В Самаре с 27 апреля на улицах появится туристический автобус-кабриолет

Экскурсии длятся 1,5 часа. Стартовая точка находится по адресу ул. Максима Горького, 105с. Стюарты всегда готовы помочь с ориентацией по городу и рекомендовать интересные места для посещения. Для того чтобы занять место на одном из первых рейсов или получить более подробную информацию, необходимо позвонить по телефону 8−927−688−44−53.