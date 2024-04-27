В Самаре с 27 апреля на улицах появится туристический автобус-кабриолет

С субботы, 27 апреля 2024 года, для жителей и гостей Самары возобновят экскурсии на туристическом автобусе-кабриолете. Они будут проводиться ежедневно каждые два часа с 10:00 до 20:00. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства туризма.
Маршрут автобуса охватывает основные исторические и культурные памятники Самары. Он оборудован откидной крышей и съемными окнами, что обеспечивает отличный обзор. Каждое кресло оснащено аудиосистемой, позволяющей туристам выбрать комментарии на предпочитаемом языке.
Экскурсии длятся 1,5 часа. Стартовая точка находится по адресу ул. Максима Горького, 105с. Стюарты всегда готовы помочь с ориентацией по городу и рекомендовать интересные места для посещения. Для того чтобы занять место на одном из первых рейсов или получить более подробную информацию, необходимо позвонить по телефону 8−927−688−44−53.