В 17 кафе Красноярска нашли опасную шаурму

Кафе «Владимирское», «Азия узбекская кухня», «Что, поесть, что попить», «Шаурма в булке» и другие закупают продукцию без ветеринарных документов. То есть, продукты, используемые в блюдах, неизвестного происхождения и неизвестного качества. А это, по мнению сотрудников Россельхознадзора, может угрожать здоровью потребителей.