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В 17 кафе Красноярска нашли опасную шаурму

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили 17 точек, где торгуют шаурмой в Красноярске.

Источник: Freepik

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили 17 точек, где торгуют шаурмой в Красноярске. В результате лишь в 3 все документы оказались в порядке.

Кафе «Владимирское», «Азия узбекская кухня», «Что, поесть, что попить», «Шаурма в булке» и другие закупают продукцию без ветеринарных документов. То есть, продукты, используемые в блюдах, неизвестного происхождения и неизвестного качества. А это, по мнению сотрудников Россельхознадзора, может угрожать здоровью потребителей.

«Всем 14 предпринимателям Управлением объявлены предостережения. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю», — сообщили в Россельхознадзоре.

Всего с начала года ведомство объявило предостережения 170 организациям общепита, которые работают с нарушениями.

При этом Красноярск попал в рейтинг городов с самой вкусной шаурмой.

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