В 17 кафе Красноярска нашли опасную шаурму

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора проверили 17 точек, где торгуют шаурмой в Красноярске. В результате лишь в 3 все документы оказались в порядке.
Кафе «Владимирское», «Азия узбекская кухня», «Что, поесть, что попить», «Шаурма в булке» и другие закупают продукцию без ветеринарных документов. То есть, продукты, используемые в блюдах, неизвестного происхождения и неизвестного качества. А это, по мнению сотрудников Россельхознадзора, может угрожать здоровью потребителей.
«Всем 14 предпринимателям Управлением объявлены предостережения. Информация передана в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю», — сообщили в Россельхознадзоре.
Всего с начала года ведомство объявило предостережения 170 организациям общепита, которые работают с нарушениями.
При этом Красноярск попал в рейтинг городов с самой вкусной шаурмой.