Сегодня, 27 апреля, первый в этом году метеор отправился из Петербурга в Петергоф. Судно стартовало от причала «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной. Об этом сообщила пресс-служба компании «Астра Марин».
— В первые дни навигационного сезона скоростные теплоходы «Петергоф Экспресс» будут совершать по восемь регулярных рейсов в каждую сторону. Отправления запланированы каждый час. Время в пути составит всего 45 минут, — отметили специалисты.
К слову, в течение мая компания планирует постепенно увеличить количество ежедневных отправлений на маршруте между Северной столицей и Петергофом, сократив интервал между ними до 30 минут. А когда начнется высокий сезон, то теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут.
Отметим, что жители и гости Петербурга с радостью ожидали возможности совершить водную поездку в один из красивейших пригородов. К 27 апреля туристы приобрели пять тысяч билетов на разные даты.
В компании добавили, что в этом сезоне возобновят исторический маршрут с Васильевского острова. Регулярные отправления организуют с причала на набережной Макарова у дома № 34. К слову, это более короткий маршрут до Петергофа — время в пути составляет 25 минут.