Первый в этом году метеор отправился из Петербурга в Петергоф

К слову, в течение мая компания планирует постепенно увеличить количество ежедневных отправлений на маршруте между Северной столицей и Петергофом, сократив интервал между ними до 30 минут. А когда начнется высокий сезон, то теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут.