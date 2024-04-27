Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в этом году метеор отправился из Петербурга в Петергоф

К 27 апреля туристы приобрели пять тысяч билетов на разные даты.

Источник: пресс-служба «Астра Марин»

Сегодня, 27 апреля, первый в этом году метеор отправился из Петербурга в Петергоф. Судно стартовало от причала «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной. Об этом сообщила пресс-служба компании «Астра Марин».

— В первые дни навигационного сезона скоростные теплоходы «Петергоф Экспресс» будут совершать по восемь регулярных рейсов в каждую сторону. Отправления запланированы каждый час. Время в пути составит всего 45 минут, — отметили специалисты.

К слову, в течение мая компания планирует постепенно увеличить количество ежедневных отправлений на маршруте между Северной столицей и Петергофом, сократив интервал между ними до 30 минут. А когда начнется высокий сезон, то теплоходы будут выходить на линию каждые 15 минут.

Отметим, что жители и гости Петербурга с радостью ожидали возможности совершить водную поездку в один из красивейших пригородов. К 27 апреля туристы приобрели пять тысяч билетов на разные даты.

В компании добавили, что в этом сезоне возобновят исторический маршрут с Васильевского острова. Регулярные отправления организуют с причала на набережной Макарова у дома № 34. К слову, это более короткий маршрут до Петергофа — время в пути составляет 25 минут.

туризм и отдых