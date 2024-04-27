«У меня пропал ребенок, помогите!»: стало известно, появятся ли в Хабаровском крае «умные» камеры для поиска пропавших людей

Тем не менее, даже при развитии подобной «умной» системы оповещения, не стоит забывать, что от искусственного разума зависит не все. Безусловно, система поможет быстро находить людей и тратить меньше человеческого ресурса на поиск, оптимизируя процесс. Но не стоит забывать, что многое зависит и от самих людей. До сих пор существует ошибочное мнение, что нужно ждать в течение трех суток и только потом подавать заявление о пропаже в полицию. Этот миф до сих пор переходит из уст в уста и порой играет злую шутку. Когда вы поняли, что близкий человек пропал, обращаться в правоохранительные органы нужно незамедлительно. В особенности это касается пропажи несовершеннолетних. Несвоевременное обращение в полицию может не только привести к опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям, а также вызовет основание у правоохранителей для привлечения к административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.