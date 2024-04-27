«У меня пропал ребенок, помогите!»: стало известно, появятся ли в Хабаровском крае «умные» камеры для поиска пропавших людей

По данным статистики УМВД за первые три месяца 2024 года в Хабаровске статус без вести пропавших получили 523 человека, из них 90 — дети. Цифры потрясают воображение, несмотря на то, что 80% пропавших удается найти. По обращениям обеспокоенных родителей в Законодательной Думе Хабаровского края состоялось совещание по вопросу внедрения в Хабаровском крае биометрической системы идентификации для помощи в поиске пропавших. С ее помощью станет возможным ускорить процесс поиска, применяя возможности биометрии и нейросетей. Особенно это актуально для социальной категории людей — детей, пожилых людей с ухудшением ментальной функции и проблемами со здоровьем, людей с ограниченными физическими возможностями. Подробнее читайте в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В Москве для обеспечения безопасности действует Единый центр хранения и обработки данных или другими словами «умная» система видеонаблюдения. Подобные системы существуют в Ленинградской области, в городе Севастополе, в Республике Бурятия и Приморском крае. Но работает не безупречно. С 2021 в Хабаровске активно внедряется система видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, на данный момент она включает 568 видеокамер в разных районах города. Современное программное обеспечение позволяет без участия человека проводить предварительный анализ и распознавать лица людей по необходимым деталям. Нормативная база на федеральном уровне не упоминает, что эти возможности можно использовать для поиска пропавших людей. С другой стороны, федеральный закон «О полиции» позволяет это сделать. С технической стороны нет препятствий, чтобы развивать поэтапно эту систему в городе.
Основная концепция предполагает, что заявитель загружает данные о пропавшем на онлайн-ресурс. Информация начинает «вируситься» в Сети, транслироваться на всевозможные электронные экраны по всему городу, массово оповещая население. А интеллектуальная система видеонаблюдения начинает обработку поступающей информации, идентифицируя потерявшегося в режиме реального времени. При обнаружении человека сигнал поступает в полицию и на место направляется патруль. На данный момент в Хабаровском крае распространение информации о пропавших имеет более скромные масштабы и технически этим вручную занимаются люди.
Идея о развитии биометрической системы единогласно была поддержана на заседании. Главным вопросом остается вопрос финансирования проекта. Краевой бюджет или федеральный.
— Проект действительно будет помогать, это даже не обсуждаемо. Когда будут тратиться часы, а не сутки на поиски людей, то мы реально понимаем, что сможем избежать тех неблагоприятных исходов, которые как правила бывают, когда теряется тот или иной человек или ребенок, — прокомментировала Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам социальной политики.
Тем не менее, даже при развитии подобной «умной» системы оповещения, не стоит забывать, что от искусственного разума зависит не все. Безусловно, система поможет быстро находить людей и тратить меньше человеческого ресурса на поиск, оптимизируя процесс. Но не стоит забывать, что многое зависит и от самих людей. До сих пор существует ошибочное мнение, что нужно ждать в течение трех суток и только потом подавать заявление о пропаже в полицию. Этот миф до сих пор переходит из уст в уста и порой играет злую шутку. Когда вы поняли, что близкий человек пропал, обращаться в правоохранительные органы нужно незамедлительно. В особенности это касается пропажи несовершеннолетних. Несвоевременное обращение в полицию может не только привести к опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям, а также вызовет основание у правоохранителей для привлечения к административной ответственности родителей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.