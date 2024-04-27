Последний концерт «Гражданской обороны» и водное шоу: афиша Перми на майские праздники

Леонардо ДиКаприо, Бен Кингсли, Марк Руффало, Бен Кингсли — такой актерский состав собрал режиссер Мартин Скорсезе в своем детективном триллере «Остров проклятых» (18+), снятом в 2009 году. События фильма происходят в 1954 году, когда федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнает об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнере и даже в собственном рассудке…