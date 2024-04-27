Последний концерт «Гражданской обороны» и водное шоу: афиша Перми на майские праздники

Кино
«Кристалл» в это воскресенье приглашает на фильм «Сияние обрушится вниз» — последний концерт «Гражданской обороны» (12+). Это документальный фильм о концерте знаменитой рок-группы, состоявшемся 9 февраля 2008 года в екатеринбургском клубе Tele-Club.
Концерт был снят практически случайно, а в конце 2017 года съемки перемонтировали в фильм с профессиональным звуком силами фонда «Сияние», независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В результате удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя как на настоящем концерте «Гражданской обороны». Единственный сеанс состоится 28 апреля в 18:40.
Также в эти выходные в «Кристалле» пройдут показы исторической драмы «Меч короля» (18+), снятой в 2023 году в Дании. Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли, покуда простирается его длань. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить ее — значит, потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель. Но там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.
Леонардо ДиКаприо, Бен Кингсли, Марк Руффало, Бен Кингсли — такой актерский состав собрал режиссер Мартин Скорсезе в своем детективном триллере «Остров проклятых» (18+), снятом в 2009 году. События фильма происходят в 1954 году, когда федеральный маршал Тедди Дэниелс вместе с новым напарником прибывает на остров, где находится лечебница для душевнобольных преступников, чтобы расследовать исчезновение пациентки. Тедди беспокоит не только новое загадочное дело, но и постоянные кошмары из военного прошлого и боль от гибели жены. Чем больше он узнает об обитателях острова и методах лечения, тем больше начинает сомневаться — в правдивости показаний, в партнере и даже в собственном рассудке…
Театры
Пермский театр оперы и балета 30 апреля приглашает на концерт симфонической музыки (6+). Оркестр под руководством дирижера Петра Белякина исполнит Симфонию № 6 Антона Брукнера. Годы, в которые выпало работать композитору, позже назовут «вторым золотым веком венской симфонии», а его Шестая симфония до сих пор считается смелой в своей далекой от академических канонов форм.
В театре «У Моста» 30 апреля и 1 мая состоятся спектакли «Юнона» и «Авось» (12+) — «мостовская» версия известной рок-оперы. В течение двух дней спектакль покажут пять раз.
Театр кукол «Туки-Луки» 29 апреля покажет спектакль «Ёжикина гора» (0+). Зрители попадут в волшебный лес, где живут Ёжик, Белочка, Медвежонок, Ослик и Добрый Волченька, и на время тоже станут жителями этого сказочного мира.
А 30 апреля в театре пройдет премьера музыкальной сказки для взрослых и детей «Бармалей» (0+) по Корнею Чуковскому. Бармалей, Айболит, Крокодил и непослушные Танечка с Ванечкой устроят в Африке настоящий переполох. Спектакль идет под музыку ансамбля «Малюканты».
Цирк
В Пермском цирке 28 апреля открывается новая программа — крупномасштабный проект «Шоу воды, огня и света!» (0+) под руководством заслуженного артиста России Анатолия Сокола. Специально для этого проекта в манеже был смонтирован бассейн, подключенный к системе 500 форсунок. В программе участвуют дрессированные обезьяны и попугаи, воздушные гимнасты и акробаты, веселые клоуны. Кульминацией шоу станет выступление иллюзиониста Анатолия Сокола.
Концерты
29 апреля частная филармония «Триумф» представляет концерт «Camera obsc ra. Дуэты и трио» (12+). Музыку Альфреда Шнитке и Сергея Прокофьева исполнит трио музыкантов: скрипач Антон Когун, виолончелистка Анна Когун и пианист Алексей Сучков.
2 мая в Органном зале ансамбль солистов Пермской краевой филармонии «Квартет Каравай» представит программу «Музы на войне» (6+). Прозвучат песни И. Дунаевского, В. Соловьёва-Седого, Н. Богословского, М. Блантера, Дж. МакХью, М. Табачникова.
Зоопарк
1 мая Пермский зоопарк открывает летний сезон праздником «Мир! Труд! Май» (0+). В 12.00 состоятся показательные кормления выдр. В 12.30 — мастер-класс «Голубь мира». В 13.00 зрители увидят показательные кормления белых медведей, которые устроят подводную охоту на рыбу. Также в течение дня пройдут показательные кормления птиц, тигра, макак, лангуров и колобусов.
В 13.30 состоится конкурс рисунков на асфальте «Мой цветущий зоопарк». В 14.30 школьный центр сценического мастерства «Сияние» покажет спектакль «Шиворот навыворот».
Речные прогулки
В эти выходные открывается навигация на Каме. С 28 апреля по 1 мая будут проходить полуторачасовые прогулки на теплоходе «Алмаз». Начало в 13:00, 15:00 и 17:00, если наберутся желающие, будет рейс и в 19.00. Стоимость билетов зависит от дня и времени прогулок. Взрослый билет — от 550 до 750 рублей, детский — от 200 до 350 рублей, для пассажиров старше 60 лет — от 300 до 500 рублей.
Кстати, с 4 мая начнутся 4-часовые прогулки на больших теплоходах.