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В Красноярске закрылась детская площадка в Татышев-парке

Она пришла в аварийное состояние и не подлежит ремонту.

Источник: Татышев-парк

В Красноярске на острове Татышев пришла в негодность детская площадка. Об этом сообщает дирекция Татышев-парка.

Детская площадка, расположенная рядом с волейбольными полями, пришла в аварийное состояние. Качели и горки износились и их ремонт, по словам дирекции, невозможен.

На данный момент, территорию огородили лентой, чтобы горожане понимали, что пользоваться площадкой небезопасно. Вскоре начнутся работы по демонтажу площадки.

Красноярцам с детьми предлагают гулять на площадке около Вантового моста «Маленький Татышев». По словам администрации парка, на ней скоро появится новое развлечение.

Ранее сообщалось о том, что на острове Татышев открылся прокат велосипедов и роликов.