В Красноярске закрылась детская площадка в Татышев-парке

В Красноярске на острове Татышев пришла в негодность детская площадка. Об этом сообщает дирекция Татышев-парка.
Детская площадка, расположенная рядом с волейбольными полями, пришла в аварийное состояние. Качели и горки износились и их ремонт, по словам дирекции, невозможен.
На данный момент, территорию огородили лентой, чтобы горожане понимали, что пользоваться площадкой небезопасно. Вскоре начнутся работы по демонтажу площадки.
Красноярцам с детьми предлагают гулять на площадке около Вантового моста «Маленький Татышев». По словам администрации парка, на ней скоро появится новое развлечение.
Ранее сообщалось о том, что на острове Татышев открылся прокат велосипедов и роликов.