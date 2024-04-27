Массовые облавы на дорогах готовит ГИБДД Приморья — даты

В Приморье с 27 апреля по 12 мая пройдут рейды «Нетрезвый водитель». Мероприятия направлены на предупреждение управления транспортом водителями в состоянии алкогольного опьянения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.
В ходе рейдов задействуют максимальное число нарядов Госавтоинспекции. Поводом для проверки водителя на состояние опьянения может стать характерный запах, доносящийся из салона автомобиля, чрезмерная агрессивность или апатия водителя, затрудненная речь. Напомним, управление автомобилем в состоянии опьянения, невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусматривает административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.
За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.
Напомним, в Приморье пьяный водитель в результате столкновения с другим автомобилем влетел в пешехода на обочине. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.