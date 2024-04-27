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В Башкирии наградили школьника, который спас тонущую девочку

В Башкирии наградили мальчика, который спас тонущую пятилетнюю девочку. Об этом в соцсетях рассказал и.о. председателя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Медалью «За доблесть» Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям наградили Ярослава Юламанова, ученика школы села Ташкиново города Нефтекамск. Напомним, 19 сентября 2023 года на берегу озера Серебряное в селе Ташкиново мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти тонущую девочку. Подняться на крутой берег помогли другие дети, которые подошли к этому времени к водоему.