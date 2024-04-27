В Башкирии наградили школьника, который спас тонущую девочку

Медалью «За доблесть» Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям наградили Ярослава Юламанова, ученика школы села Ташкиново города Нефтекамск. Напомним, 19 сентября 2023 года на берегу озера Серебряное в селе Ташкиново мальчик прыгнул в воду, чтобы спасти тонущую девочку. Подняться на крутой берег помогли другие дети, которые подошли к этому времени к водоему.