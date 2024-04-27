Во Владивостоке задержан бывший глава «Восточной верфи» — СК

Следователи Приморского СК задержали экс-гендиректора АО «Восточная верфь» Олега Зубахина по подозрению в участии в преступном сообществе и мошенничестве, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, Зубахин, действуя согласовано с Геннадием Лазаревым, подписал фиктивный счёт на оплату поставки строительных материалов на сумму 2,8 млн рублей. Деньги были переведены на счёт коммерческой организации ООО «Реалком», руководителем которой являлся А. Щукин.
«Указанные денежные средства предназначались для личных нужд организатора преступного сообщества Г. Лазарева», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Во Владивостоке задержан бывший глава «Восточной верфи». Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю.
Во Владивостоке задержан бывший глава «Восточной верфи». Фото: СУ СК РФ по Приморскому краю.
1 / 2.
Следователями Приморского СК продолжается работа по установлению новых эпизодов преступлений участников организованного преступного сообщества.
Олегу Зубахину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 месяца 10 суток.
Напомним, в марте текущего года во Владивостоке Фрунзенский районный суд заключил на два месяца под стражу экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Его подозревают в организации преступного сообщества. Вместе с ним было задержано еще девять человек.