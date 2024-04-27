Во Владивостоке задержан бывший глава «Восточной верфи» — СК

Напомним, в марте текущего года во Владивостоке Фрунзенский районный суд заключил на два месяца под стражу экс-ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева. Его подозревают в организации преступного сообщества. Вместе с ним было задержано еще девять человек.