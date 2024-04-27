В Новокузнецке умер Почётный работник культуры и «Человек года» Тишков

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, что на 83-м году ушёл из жизни Виктор Тишков, Заслуженный работник культуры РФ, Почётного гражданин и работник культуры Кемеровской области и «Человека года — 2007».
Виктор Иванович работал в Новокузнецком госцирке с 1973 года и до 2011 года занимал должности главного инженера, художественного руководителя и директора.
«Именно он сумел обеспечить стабильную работу циркового предприятия. Активно участвовал в творческом процессе во время гастролей цирковых программ и оказывал практическую помощь артистам. Соболезную родным и близким!» — написал глава города.