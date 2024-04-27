В течение трёх дней будет закрыто движение на участке бульвара Победы, предупредили автомобилистов в администрации города.
Причина — переустройство коммуникаций в рамках реконструкции улицы 60 Армии. Движение будет ограничено с 06:00 29 апреля до 06:00 на примыкающем к магистрали участке бульвара Победы — в районе дома № 38.
В Воронеже на три дня закроют движение на участке бульвара Победы
Данные администрации города.
В течение трёх дней будет закрыто движение на участке бульвара Победы, предупредили автомобилистов в администрации города.