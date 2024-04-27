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Воронежцев ждет K-Pop концерт и выступление русалки

Рассказываем о самых интересных событиях Воронежа и области.

28 апреля.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Серёжа очень тупой» | 12+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Кафка. Письмо отцу» | 18+

Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского.

11:00, 12:30, 14:00 | «Про умную собачку Соню» | 3+

18:00 | «Маленькие трагедии» | 14+

Театр «Кот».

13:00 | Комедия «У каждого свои недостатки» | 16+

17:00 | Комедия «Имя» | 16+

19:00 | Драма «Сиротливый Запад» | 16+

Театр «Попкорн Драма».

19:00 | Класс-концерт | 18+

Воронежский концертный зал.

18:00 | Оркестр CAGMO. Концерт «K-Pop Symphony: BTS» | 6+

Библиотека им. И. С. Никитина.

15:00 | Концерт в музыкальной гостиной «Импровизация» | 12+

17:30 | Концертная программа «Великая поступь Победы» | 16+

Воронежский океанариум.

12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

11:00 | Торжественное открытие экскурсионно-туристического сезона | 0+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

29 апреля.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

19:00 | Комедия «Весы» | 16+

Никитинский театр.

19:00 | Спектакль «Соколы» Театра.doc | 18+

Театр «Кот».

19:00 | Премьера: «Интуиция» | 16+

Воронежский концертный зал.

19:00 | Сольный стендап-концерт «Куда исчез Стас Старовойтов?»| 18+

Воронежский океанариум.

12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

30 апреля.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Ракушка» | 16+

Никитинский театр.

19:00 | Спектакль «Соколы» Театра.doc | 18+

Воронежская филармония.

19:00 | Концерт к Международному дню джаза. Big Band Воронежской филармонии |12+

Театр «Кот».

17:00 | Спектакль «Кафе “Отчаяние”» | 16+

19:30 | Трагикомедия «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

Воронежский океанариум.

12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+

1 мая.

Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.

18:00 | Комедия «Весы» | 16+

Никитинский театр.

18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+

Театр «Кот».

15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+

18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+

Музей-заповедник «Костёнки».

10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+

Музей-заповедник «Дивногорье».

10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+

Воронежский океанариум.

12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+

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