Воронежцев ждет K-Pop концерт и выступление русалки

28 апреля.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Серёжа очень тупой» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Кафка. Письмо отцу» | 18+
Воронежский государственный театр кукол имени В. А. Вольховского.
11:00, 12:30, 14:00 | «Про умную собачку Соню» | 3+
18:00 | «Маленькие трагедии» | 14+
Театр «Кот».
13:00 | Комедия «У каждого свои недостатки» | 16+
17:00 | Комедия «Имя» | 16+
19:00 | Драма «Сиротливый Запад» | 16+
Театр «Попкорн Драма».
19:00 | Класс-концерт | 18+
Воронежский концертный зал.
18:00 | Оркестр CAGMO. Концерт «K-Pop Symphony: BTS» | 6+
Библиотека им. И. С. Никитина.
15:00 | Концерт в музыкальной гостиной «Импровизация» | 12+
17:30 | Концертная программа «Великая поступь Победы» | 16+
Воронежский океанариум.
12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
11:00 | Торжественное открытие экскурсионно-туристического сезона | 0+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
29 апреля.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
19:00 | Комедия «Весы» | 16+
Никитинский театр.
19:00 | Спектакль «Соколы» Театра.doc | 18+
Театр «Кот».
19:00 | Премьера: «Интуиция» | 16+
Воронежский концертный зал.
19:00 | Сольный стендап-концерт «Куда исчез Стас Старовойтов?»| 18+
Воронежский океанариум.
12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
30 апреля.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Ракушка» | 16+
Никитинский театр.
19:00 | Спектакль «Соколы» Театра.doc | 18+
Воронежская филармония.
19:00 | Концерт к Международному дню джаза. Big Band Воронежской филармонии |12+
Театр «Кот».
17:00 | Спектакль «Кафе “Отчаяние”» | 16+
19:30 | Трагикомедия «Дон Жуан. Незаконченная история» | 16+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
Воронежский океанариум.
12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+
1 мая.
Воронежский академический театр драмы им. А. Кольцова.
18:00 | Комедия «Весы» | 16+
Никитинский театр.
18:00 | Спектакль «Куда пропал прекрасный принц» | 12+
Театр «Кот».
15:00 | «Сказки на всякий случай» | 6+
18:00 | «Пьеса, которую нельзя называть» | 16+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
11:00, 15:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея | 0+
Музей-заповедник «Дивногорье».
10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | Экскурсия «Летопись Дивногорья» | 0+
Воронежский океанариум.
12:00, 16:00 | Подводная сказка «Русалка» | 0+