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Самарцев возмутил ночной ремонт улицы XXII Партсъезда

Горожане пожаловались, что работы на объекте доставляют им неудобства.

Продление улицы XXII Партсъезда пришлось по нраву далеко не всем жителям Самары.

— Время 23:00. Работы идут полным ходом. Окна открыты. Рабочие делают дорогу на пересечении Солнечной и XXII Партсъезда. Спать невозможно, — пожаловались самарцы.

Улицу XXII Партсъезда приводят в порядок и продлевают на участке от Солнечной до Московского шоссе. Предполагается, что на большей части дороги будет по две полосы для движения в обе стороны, но ближе к главной транспортной артерии будет уже три. Также проект предусматривает обустройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах.

Продление улицы XXII Партсъезда на обозначенном участке анонсировали еще 10 лет назад. Но долгое время его откладывали из-за нехватки финансирования. В итоге работы на объекте стартовали осенью 2023 года. Но потом горожане обратили внимание, что дело продвигается медленно. В мэрии объяснили, что специалисты смогут заняться устройством песчано-щебеночной подложки и укладкой асфальтобетона, пишет 63.ру.

строительство