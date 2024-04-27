Самарцев возмутил ночной ремонт улицы XXII Партсъезда

Улицу XXII Партсъезда приводят в порядок и продлевают на участке от Солнечной до Московского шоссе. Предполагается, что на большей части дороги будет по две полосы для движения в обе стороны, но ближе к главной транспортной артерии будет уже три. Также проект предусматривает обустройство центральной разделительной полосы и островков безопасности на пешеходных переходах.