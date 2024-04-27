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Жителей Красноярского края предупредили о сильном ветре и запрете палов

Пожарные инспекторы проведут рейды в СНТ Красноярского края.

Источник: Агентство «Москва»

28 апреля в центральных районах Красноярского края ожидается сильный западный ветер. Местами его порывы будут достигать 15−18 метров в секунду. Об этом «КП»-Красноярск сообщили в МЧС по региону.

В ведомстве особо отметили, что в такую погоду запрещено сжигать траву и разводить костры. Следить за тем, чтобы запрет не нарушался, будут пожарные инспекторы. В длинные выходные их перевели на усиленный режим работы.

— Пройдут рейды в частном секторе и СНТ. По каждому факту пала травы будет проводиться административное расследование. Размер штрафа для граждан составляет от 5 до 15 тысяч рублей, — поделились подробностями в МЧС.

МЧС