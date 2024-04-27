Дожди, грозы и сильный ветер: о погоде на ближайшие дни рассказали синоптики

28—29 апреля на большей части Казахстана прогнозируются дожди с грозами, 28 апреля на юге, 29 апреля на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града, 29 апреля ночью в горных районах юго-востока республики — осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей,