На 97% готов капитальный ремонт кемеровской школы, куда переедут лицеисты

Как сообщает мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, капитальный ремонт бывшего здания школы № 5 на проспекте Октябрьском, в которое готовится переехать Городской классический лицей, практически завершён. Строительная готовность составляет 97%.
«Подрядчик уже закончил работы по ремонту кровли, заасфальтировал территорию, высадил деревья, смонтировал площадки для занятий воркаутом, игры в баскетбол и волейбол. На футбольном поле уложили искусственный газон, вокруг установили зрительские трибуны и наружное освещение», — отчитался глава города.
Строителям осталось доделать фасад и внутренние отделочные работы, подключить инженерные сети и завезти мебель и оборудование.
Также мы писали, что до конца года в Рудничном районе Кемерова сдадут два корпуса школы. Это будет основной корпус на 525 мест и дополнительный на 300 мест.
Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в свою очередь тоже рассказал, какие и сколько образовательных учреждений модернизируют до начала нового учебного года. Ремонтные работы спланированы с учётом сроков проведения ГИА и лагерей дневного пребывания.