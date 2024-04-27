«Если у кого-то есть сомнения в том, что автопробег состоится, то даже не сомневайтесь. Состоится. И это обязательно будет в самом центре нашего Кишинева».
Он выразил недоумение тем, что провокационную идею молдавских властей разбить 9 мая в центре Кишинева «Городок Европы» поддержал посол ЕС в нашей стране Янис Мажейкс.
«Ежегодно в День Победы 9 Мая автопробег “Победа одна на всех” стартовал с Центральной площади Кишинева. На площади собирались тысячи человек и сотни автомобилистов. Для всей Молдовы День Победы — это священный и народный праздник. Зачем посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс решил поддержать откровенную провокацию власти против многонационального молдавского народа, для меня остается загадкой».
В Кишиневе «Городок Европы» в этом году разобьют 9 мая в самом центре столицы Молдовы — на площади перед зданием правительства. В представительстве ЕС в Кишиневе отметили, что «9 мая отмечается День Европы. Будем праздновать свободу, мир и процветание».