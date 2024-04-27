Тулянцев: автопробег в Кишиневе по случаю Дня Победы состоится

«Ежегодно в День Победы 9 Мая автопробег “Победа одна на всех” стартовал с Центральной площади Кишинева. На площади собирались тысячи человек и сотни автомобилистов. Для всей Молдовы День Победы — это священный и народный праздник. Зачем посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс решил поддержать откровенную провокацию власти против многонационального молдавского народа, для меня остается загадкой».