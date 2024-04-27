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Тулянцев: автопробег в Кишиневе по случаю Дня Победы состоится

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Несмотря на то, что в нынешнем году на 9 мая центральную площадь Кишинева «оккупировали посольство ЕС в Молдове и кабинет министров Дорина Речана», автопробег по случаю Дня Победы состоится, как и в предыдущие годы, об этом заявил общественный деятель, председатель Координационного совета организации «За свободную Родину» Игорь Тулянцев.

Источник: Sputnik.md

«Если у кого-то есть сомнения в том, что автопробег состоится, то даже не сомневайтесь. Состоится. И это обязательно будет в самом центре нашего Кишинева».

отметил Тулянцев.

Он выразил недоумение тем, что провокационную идею молдавских властей разбить 9 мая в центре Кишинева «Городок Европы» поддержал посол ЕС в нашей стране Янис Мажейкс.

«Ежегодно в День Победы 9 Мая автопробег “Победа одна на всех” стартовал с Центральной площади Кишинева. На площади собирались тысячи человек и сотни автомобилистов. Для всей Молдовы День Победы — это священный и народный праздник. Зачем посол ЕС в Молдове Янис Мажейкс решил поддержать откровенную провокацию власти против многонационального молдавского народа, для меня остается загадкой».

отметил Тулянцев.

В Кишиневе «Городок Европы» в этом году разобьют 9 мая в самом центре столицы Молдовы — на площади перед зданием правительства. В представительстве ЕС в Кишиневе отметили, что «9 мая отмечается День Европы. Будем праздновать свободу, мир и процветание».