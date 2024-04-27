В Красноярске УК приведет в порядок проезд, на который люди жаловались губернатору

«Это тот нередкий случай, когда право собственности на землю становится преградой для направления средств бюджета. Тем не менее, в каждом конкретном случае нужно находить решения, тем более, когда проезд ведёт в социальному учреждению. Кстати, в прошлом году мы впервые предусмотрели средства на приведение в порядок именно таких проездов к поликлиникам. В 2023 году отремонтировали 13. В этом году на эти цели также предусмотрели средства — почти 8 млн рублей», — рассказал глава города.