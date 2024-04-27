В Красноярске УК приведет в порядок проезд, на который люди жаловались губернатору

Об этом рассказал глава города Владислав Логинов.
Он пояснил, что по поручению Михаила Котюкова приехал накануне на улицу Академика Киренского, 118. Там расположена поликлиника, проезд к которой затруднен из-за глубоких ям на проезжей части. Клиенты поликлиники написали на «прямую линию» губернатору и он попросил мэра Красноярска разобраться в ситуации.
«Договорились, что УК выполнят ямочный ремонт крупными картами, приведут проезд в порядок. Администрация района это проконтролирует. Рядом, вдоль торца поликлиники и гаражей, участок уже муниципальный. Его отремонтируем за городской бюджет», — рассказал Владислав Логинов.
Он отметил, что ситуация показательная.
«Это тот нередкий случай, когда право собственности на землю становится преградой для направления средств бюджета. Тем не менее, в каждом конкретном случае нужно находить решения, тем более, когда проезд ведёт в социальному учреждению. Кстати, в прошлом году мы впервые предусмотрели средства на приведение в порядок именно таких проездов к поликлиникам. В 2023 году отремонтировали 13. В этом году на эти цели также предусмотрели средства — почти 8 млн рублей», — рассказал глава города.
«Интересно, а УК из графы текущего ремонта будет выполнять работы?»;
«Причём, что самое смешное, УК без решения общего собрания собственников не может учинить такой ремонт. Толку раздавать указания. Там если реально проход к поликлинике, надо его обращать в муниципальную собственность и чинить потом за счёт города. А это всё показуха», — удивляются они.
«Жители домов платят за проезд, который используют при проезде к своему дому. Это проезд находится прямо рядом с домами. Если управляющие компании передадут этот проезд муниципалитету, то мы обязательно будем его содержать и ремонтировать. Но такой вопрос с представителями УК также обсуждался. По этому решению вопроса они ещё не приняли решение», — отметили в мэрии.